Hat Battlebit Remastered das Zeug zum Battlefield „Killer“?

Battlebit erfreut sich aktuell großer Beliebtheit, doch kann der Indie-Shooter seinen Hype langfristig halten?

Battlebit Remastered, das Werk von nur drei Entwicklern, mischt derzeit die Shooter-Szene (pun intended) ordentlich auf. Der Battlefield-like Shooter in Roblox Optik macht nämlich all das richtig, was die große Konkurrenz von DICE und Co. aktuell vergeigen.

Mit bis zu 254 Spielern in einer Partie, Maps die sich weitesgehend zerstören lassen, sinnvoll implementieren Klassen und einem Fokus auf Squad-Play setzt Battlebit eine Menge von dem um, was Spieler schon seit Jahren an die Battlefield-Macher herantragen. Der Shooter ist zudem ein weiterer Beleg für die alte Weisheit, dass Spielspaß vor hübscher Grafik steht – Battlebit gewinnt nun wirklich keinen Schönheitswettbewerb.

Aber das muss es auch nicht. Ganz im Gegenteil fühlt sich der Verzicht auf vielen unnötigen Schnickschnack geradezu erfischend an. Das Spiel wirkt zudem aufgrund der schlichten Grafik nicht billig – die Umsetzung spielt sich einfach zu stimmig. Abgesehen davon ist der Titel für gerade einmal 15 Euro im Steam Early Access erhältlich. Bei dem niedrigen Preis und der kleinen Entwicklergruppe lassen die Spieler entsprechend auch das ein oder andere Manko durchgehen, welches sie bei einem AAA-Spiel zum Vollpreis zurecht kritisieren würden.

Die Frage muss allerdings gestellt werden – auch wenn Battlebit aktuell noch hervorragende Spielerzahlen aufweisen kann – auf Steam aktuell mehr als alle Battlefield-Teile zusammen – kann das Spiel seinen Erfolg auch langfristig halten? Für das Spiel spricht, dass es neben wenigen Bugs viele Inhalte bietet, die in einem soliden Fortschritts-System gebündelt sind. Neben dem allgemeinen Spielspaß lockt entsprechend immer die Aussicht auf neue Belohnungen, um bessere Waffen, Aufsätze usw. freizuschalten, ohne das der Fortschritt künstlich in die Länge gezogen wirkt. Zudem könnte es aktuell noch ein Weilchen dauern, bis DICE mit dem nächsten Battlefield nachlegt, und Battlefield 2042 wird dem Indie-Shooter kaum mehr gefährlich werden können.

Trotzdem bleibt abzuwarten, ob Battlebit Remastered genügend eigene Ideen mitbringt, um die Fans des Shooters langfristig zu binden, oder ob das Aufbereiten von Spielkonzepten anderer, auch wenn besser umgesetzt, ausreichen wird, um die Spieler bei Laune zu halten. Was denkt ihr? Kann sich der Shooter als echter Konkurrent für die Battlefield-Reihe etablieren?

BattleBit Remastered ist ein massiver Multiplayer-FPS entwickelt von den drei Entwicklern SgtOkiDoki, Vilaskis und TheLiquidHorse mit niedriger Polygonanzahl, der 254 Spieler pro Server unterstützt. Das Spiel ist aktuell im Steam-Early Access für den PC erhältlich.