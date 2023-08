Fallout 4 – Sim Settlements 2 Chapter 3 ist da

Die beliebte Fallout 4 Mod geht in ihr Finales Kapitel – lest hier, was die Autoren der Mod für euch bereit halten.

Fallout 4s Sim Settlements 2 Mod gilt zurecht als eine, wenn nicht sogar die beste Mod für den Endzeit-Shooter. Mit Kapitel 3 bringen die Autoren ihr aufwändiges Werk rechtzeitig vor dem Release von Starfield zu einem runden Ende – und beweisen erneut, warum ihre Mod zum absolut Besten gehört, was die Modding-Community für Fallout 4 zu bieten hat. Doch seht selbst:

Chapter 3 führt nicht nur die umfangreiche Story der Mod weiter, sondern liefert ganz nebenbei auch noch zahlreiche andere Neuerungen für euer Fallout-Gameplay, wie ihr der Mod-Seite auf Nexus Mods entnehmen könnt. Wir haben das Ganze einmal für euch ins Deutsche übersetzt:

BAUT EINE ARMEE

Verwandelt eure Siedlungen in Außenposten. Rekrutiert Siedler und Ödlandbewohner in eure Armee. Trainiert sie und führt sie in die Schlacht.

VORBEREITUNG AUF DEN KRIEG

Acht neue Gebäudeklassen für Kriegs- und Freizeitgrundstücke, darunter eine Waffenkammer, eine Kantine, Feldsanitäter, Gefängnisse, Wachtürme und mehr!

VEREINT DAS COMMONWEALTH

Bildet Allianzen, um euch gegen die Gunners zu behaupten. Gewinnt Vorteile, indem ihr Zugang zu Vorräten, Spezialeinheiten und einzigartigen Fähigkeiten erhaltet.

ÜBER DIE SIEDLUNGEN HINAUS ERWEITERN

Beansprucht (fast) jeden Ort auf der Karte. Sichert ihn mit eurer neuen Armee und behaltet mit regelmäßigen Patrouillen die Kontrolle.

IHR BESTIMMT DIE REGELN

Ändert die Gesetze, Kultur und Einsatzregeln eurer Leute. Wenn ihr zum Beispiel das Töten leid sind, nehmt Gefangene oder lasst Feinde fliehen, um die Nachricht eurer Stärke zu verbreiten.

MEHRERE ENDEN

Das Schicksal vieler Charaktere liegt in euren Händen. Eure Entscheidungen haben schwerwiegende Konsequenzen und führen zu unterschiedlichen Ergebnissen.

MACHTVOLLE NEUE WAFFEN

Nutzt die Technologie der Gunners gegen sie. Passt die neue Induktionsbewaffnung mit zahlreichen Modifikationen an euren Spielstil an.

MEDIZINISCHE DURCHBRÜCHE

Eure Soldaten müssen im Kampf heilen. Helft ihnen, schneller wieder an die Front zurückzukehren, indem ihr sie selbst behandelt. Möglicherweise können ihr Krankheiten sogar schneller heilen.

NEUE BEGLEITER, EINZIGARTIGE SIEDLER

Nehmt vertraute Gesichter mit auf Ihre Abenteuer und rekrutiert andere, um dauerhafte Siedler in euren Städten zu werden.

EINE NEUE FRAKTION, UM DIE LAST ZU TEILEN

Die New Liberty Trading Company gibt euch gerne, was ihr brauchen, und sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Für einen Preis.

Kaum eine Mod bringt so viele neue Inhalte mit so viel Wiederspielwert in Fallout 4 wie Sim Settlements 2. Und die Mod-Autoren versprechen, dass selbst dies noch nicht das Ende der Reise ist und man nach dem Release von Starfield, für das sich die Modder eine Auszeit nehmen wollen, mit neuen Updates zurückkehren wird.

