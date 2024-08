Fallout:London – Der beste Weg, die Mod zu installieren

Fallout: London wurde am 25. Juli endlich veröffentlicht. Wir verraten euch, wie ihr die bisher größte Fallout 4 Mod am besten installiert.

Das Team hinter Fallout: London oder kurz „FOLON“ hat zuletzt wohl einige turbolente Wochen durchgemacht. Die gewaltige Mod für das Endzeit Action-RPG Fallout 4 sollte eigentlich bereits im April erscheinen – bis Bethesda als Reaktion auf die so extrem erfolgreiche Fallout Serie auf Amazon das bei einer großen Mehrheit der Spieler extrem unbeliebte Fallout 4 Next Gen-Update veröffentlichte. Dieses ruinierte nämlich nicht nur zahllose Modlisten der Spielerschaft, sondern machte auch dem Release von FOLON vorerst einen Strich durch die Rechnung.

Nicht ohne ihren Unmut über diese Entwicklung kundzutun, sammelte sich die Macher der Mod nach kurzer Zeit wieder, um uns dann diesen Monat endlich doch die lang ersehnte Reise nach London im Fallout-Universum zu ermöglichen. Um die Probleme des Next Gen-Updates zu umgehen, entscheiden die Entwickler, das Addon für die Version von Fallout 4 vor dem Next Gen-Update zu veröffentlichen.

Ihr müsst also, falls ihr bereits auf dem Next Gen-Update unterwegs seid und Fallout: London mit der Steam Variante von Fallout 4 zocken wollt, diese zunächst auf die Version vor dem Next Gen-Patch downgraden. Wir empfehlen stattdessen, Fallout 4 in der GOTY Edition direkt auf GOG zu erwerben. Da diese Version den neuen Patch noch gar nicht erhalten hat, benötigt ihr auch keinen zwar eigentlich unkomplizierten, aber oft fehlerbehafteten Downgrade-Prozess. Ein weiterer Vorteil ist, dass eure Steam-Installation von Fallout unangetastet bleibt – ihr müsst also nicht um eure aktuelle Modliste fürchten.

Die Macher von FOLON sagen nämlich auch, dass ein Entfernen der Mod mit höchster Wahrscheinlichkeit die gesamte aktuelle Fallout 4 Installation unbrauchbar machen wird – und das hört sicher niemand gern, der oder die dutzende, hunderte oder möglicherweise noch mehr Stunden in das Modding seines oder ihres Spiels gesteckt hat. Und nicht jeder wird gewillt sein, die Mod, welche immerhin satte 33GB Speicherplatz beansprucht, nach dem Durchspielen für immer auf der Festplatte zu behalten.

Die Installation der Mod über die GOG-Version von Fallout 4 ist damit nicht nur deutlich frustfreier, sondern allgemein kinderleicht:

Vor der Installation des Addons solltet ihr alle etwaigen (für eure GOG-Version von Fallout 4) bereits installierten Mods zu löschen, um Kompatibilitätsprobleme zu verhindern. Dies macht ihr entweder über den genutzten Modmanager oder indem ihr das Spiel neu installiert.

Im nächsten Schritt müsst ihr zur englischen Version des Spiels wechseln. Klickt dazu in eurer Spiele-Bibliothek bei GOG mit der rechten Maustaste auf das Symbol von Fallout 4 und wählt im Dropdown den Menüpunkt „ Installation verwalten“ und dann „ Konfigurieren“ aus. Eine deutsche Übersetzung der Mod findet ihr auf der Modhosting-Seite Nexus.

und dann „ aus. Eine deutsche Übersetzung der Mod findet ihr auf der Modhosting-Seite Nexus. Als nächstes deaktiviert ihr im Reiter „Funktionen“ die Cloud-Spielstände.

Abschließend such ihr die Mod im GOG-Launcher, ladet sie herunter und folgt den Installationsanweisungen. Sie wird dann automatisch installiert und kann im Anschluss sofort gespielt werden.

Habt ihr euch bereits in die düsteren Straßen von London gestürzt, um euch mit den diversen englischen Fraktionen aus Fallout: London zu prügeln? Wie findet ihr die Mod, und ist es euch schwergefallen, sie zu installieren? Teilt es uns in den Kommentaren mit!

