Judas: Neuer Titel der BioShock-Entwickler angekündigt

Ken Levine meldet sich zurück! Der Entwickler des BioShock Franchises kündigt mit Judas einen neuen Ego-Shooter an. Einen ersten Trailer gibt es hierfür auch schon.

Wer sich nach langer Zeit mal wieder an die gute alte BioShock Zeit zurückversetzt lassen möchte, der kann sich jetzt ziemlich stark freuen, denn Ken Levine – Director des genannten Franchises – meldet sich nach langer Zeit mit einem neuen Titel zurück! Unter dem Studio Ghost Story ist das Team gerade damit beschäftigt einen neuen Ego-Shooter zu entwickeln, welcher auf den Namen „Judas“ hört.

Einen ersten Einblick erhalten wir auch schon direkt durch einen Trailer, welcher vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde und uns in das Gameplay abtauchen lässt. Etwaige Parallelen zu BioShock sind dabei jedoch auch schon ganz klar zu erkennen. So dürfen wir neben den gängigen Handfeuerwaffen auch auf zusätzliche Fähigkeiten zurückgreifen, um unsere Gegner durch die Gegend zu wirbeln und uns zusätzlich im Kampf schützen können. Das kommt uns also doch ziemlich vertraut vor.

Judas spielt in der fiktischen Stadt Mayflower irgendwo im Weltall auf einem Schiff, wo die Bewohner gelernt haben, wie man seine Nachbarn und andere Gestalten auf der Straße am besten ausspionieren kann, um sich im Falle eines Falles vor genau diesen Nachbarn oder Gestalten beschützen zu lassen.

Innerhalb von Mayflower kontrollieren hauptsächlich die Maschinen jegliche Art von Regierungseinheiten, das Geschäft sowie Kunst und Kultur. Der Anführer des Schiffs, dessen Name uns noch nicht bekannt ist, versucht uns in ein perfektes Beispiel eines Einwohners zu wandeln. Allerdings bekommen auch genau wir mit, dass gerade eine Revolution geplant ist, welche uns vor der Herausforderung stellt, ob wir die Revolution geschehen lassen sollen oder retten, was es noch zu retten gibt.

Judas wird auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und im Epic Games Store erscheinen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es zwar noch nicht, aber wir dürfen gespannt sein, was uns die Entwickler in nächster Zeit noch alles zu dem Spiel präsentieren werden.

Was sagt ihr zu dem Trailer? Wie ist euer erster Eindruck?