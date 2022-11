Warhammer 40,000: Darktide – World Intro Trailer

Fatshark haben einen neuen Trailer als Anleitung zu Warhammer 40,000: Darktide veröffentlicht. Seid ihr schon in den Genuss des Titels gekommen?

Warhammer 40,000: Darktide erscheint bereits am 30. November und um noch einmal ordentlich die Werbetrommel zu schlagen, aber gleichzeitig auch eine kleine Einführung in die Welt zu bekommen, hat das Studio Fatshark einen neuen Trailer veröffentlicht.

Der Trailer ist dabei wirklich wie ein kleines Intro gestaltet und entführt uns in einen kleinen Film, um zu verstehen, was die Hintergründe des Spiels und auch des Universums sind. Wenn ihr also gerade rund drei Minuten Zeit habt, dann lasst euch das Video auf jeden Fall nicht entgehen!

Wer den Titel bereits vorbestellt hat, der darf sogar schon vor dem 30. November bestellt hat, hat die Möglichkeit bereits ab dem 17. November in das Spiel einzutauchen. Vorbestellungen sind auch weiterhin auf Steam und im Windows Microsoft Store möglich.

Darktide ist ein brutaler Coop-Shooter, welcher in der Egoperspektive gespielt wird. Solltet ihr bislang noch nicht sonderlich viel davon gehört haben, dann findet ihr weitere Informationen in eines unserer vergangenen Artikel darüber. Also? Worauf wartet ihr noch?!

Wer von euch hat Darktide vorbestellt? Habt ihr euch bereits auf das Spiel gestürzt oder wartet ihr noch auf die ersten Reviews?