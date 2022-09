Seid ihr euch noch nicht sicher, ob Warhammer 40K: Darktide das richtige Spiel für euch ist? Dann findet ihr es vielleicht in der Beta heraus!

Das Entwicklerstudio Fatshark hat mit Warhammer 40K: Darktide einen neuen Titel ins Leben gerufen, der uns in das gewaltige Universum entführt. Noch vor geraumer Zeit hatte es diesbezüglich auch neue Informationen gegeben, um die Spieler in voller Vorfreude zu erleben.

Solltet ihr jedoch weiterhin skeptisch darüber sein, ob das Spiel am Ende tatsächlich etwas für euch ist, dann hilft an dieser Stelle vielleicht die Teilnahme an der Beta statt, die das Team kürzlich verkündet hat. Zwei kleine Haken gibt es an dieser Sache jedoch.

Zunächst findet die Beta nur vom 14. bis 16. Oktober statt, sodass euch am Ende tatsächlich nur ein Wochenende zur Verfügung gestellt wird, in der ihr euch auf das Spiel stürzen dürft. Außerdem handelt es sich um eine Closed Beta, sodass auch eine kleine Brise Glück auf eurer Seite sein muss.

Falls ihr es dennoch versuchen möchtet, dann müsst ihr lediglich die offizielle Webseite des Spiels besuchen und euch dort für die Beta anmelden. Und wer weiß? Vielleicht erhaltet ja gerade ihr am Ende eine Mail mit der frohen Botschaft, dass ihr daran teilnehmen könnt.

Wer von euch würde sich gerne die Beta ansehen?