Darktide hat einen neuen Trailer!

Der First Person Shooter Warhammer 40,000: Darktide hatte auch auf der gamescom 2022 seine Präsenz gehabt. Die Fans dürfen sich über einen neuen Trailer freuen.

Mit Warhammer 40,000: Darktide wird das gewaltige Warhammer Universum um einen neuen Titel erweitert. Der First Person Shooter bringt uns in eine dunkle Zukunft und in eine Stadt, welche den Namen Tertium trägt.

Bevor unser Abenteuer jedoch losgeht, gilt es zunächst unseren Charakter zu erstellen. Auch wenn die Einblicke dazu in dem neusten Trailer nicht ausführlich stattfinden, scheinen die kleinen Snippets einen vielversprechenden Eindruck zu hinterlassen.

Danach geht es weiter mit der Auswahl eines Archetypen. Der Orgyn ist beispielsweise ein starker und loyaler Mutant. Dafür fehlt es ihm allerdings an Hirnschmalz. Zealots hingegen sind heilige Kämpfer, die alles für den Imperator und sein Wohlbefinden geben.

Dann gibt es noch den Psyker, einen starken Zauberer mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, der alleine schon durch seine Gedanken Großes bewirken kann. Falls dieser Typ auch nichts für euch sein sollte, dann haben wir schlussendlich mit dem Veteranen einen Kämpfer aus dem Astra Militär.

Am meisten dürfte der Titel aber Spaß machen, wenn man sich gemeinsam mit seinen Freunden durch die Welt kämpft. Das wird möglich gemacht durch einen 4 Spieler Coop. Bei vier unterschiedlichen Klassen also die perfekte Gelegenheit, um ein Zusammenspiel dieser zu erleben.

Also falls ihr bislang noch nichts von dem Titel gehört haben solltet oder euch für den neusten Trailer interessiert, dann haben wir das Video einmal für euch unten eingebunden. Warhammer 40,000: Darktide erscheint am 30. November 2022.