Unter dem Publisher Focus Entertainment erscheinen viele spannende Titel. Mit Evil West geht es in den Wilden Westen auf die Jagd nach Vampiren.

An alle Fans der Twilight Serie, jetzt müsst ihr stark sein, denn der neue Titel Evil West fokussiert seine Jagd auf das Team Edward. Somit geht es den Vampiren im Wilden Westen um den Kragen. Eine dunkle Bedrohung zieht über die Wüstenlande und tötet willkürlich und aufgrund einer unstillbaren Blutgier die Menschen aus dem amerikanischen Lande.

Eine geheim gegründete Agency, welche das Ziel verfolgt, diesen Blutsaugern den Garaus zu machen, befindet sich bereits auf ihrer Mission das Land zu retten und Amerika wieder großartig zu machen. In ihrer Gestalt unterscheiden sich die Vampire von denen, die wir aus Blade, Twilight und Underworld. Die Kreaturen der Nacht werden in Evil West in ihrer natürlichen und monströsen Art präsentiert und natürlich müssen wir, als Mitglied der Agency, unserer Mission nachkommen.

Bei dem Titel handelt es sich um einen Third Person Singleplayer, den ihr entweder alleine oder im Coop bestreiten könnt. Die Kampagne ist story-getriebene und entführt uns in die unterschiedlichen Landschaften des Wilden Westen. Zudem stoßen wir auf Mythen und Legenden, die unsere Jagd auf ein magisches Level anheben.

Da Kruzifix und Weihwasser old school sind, erhaltet ihr Waffen und Fähigkeiten zur Blutsaugerjagd, die aus dem Hause Tesla himself stammen könnte. Im Verlauf des Spiels können dabei noch wesentlich mächtigere Waffen zum Einsatz gebracht werden.

Betrachtet man den Trailer in Ruhe, erinnert Evil West an einen Mix aus Gears of War, Doom und einer Prise Warhammer 40K. Der Titel soll 2022 für Playstation 4 und 5 sowie der Xbox One, Xbox Series und auf PC veröffentlicht werden.

Was haltet ihr von diesem Titel? Spricht er euch an?