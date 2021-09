Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von THQ Nordic hat das Team mit Outcast 2: A New Beginning eine längst überfällige Fortsetzung angekündigt!

Wer sich noch an Outcast erinnern kann, der stammt definitiv aus dem etwas älteren Hause. Der Debut-Titel ist damals 1999 erschienen und entführte uns dort in eine sonderbare Alien-Welt. 22 Jahre und das 10-Jährige Jubiläum von THQ Nordic später folgt mit Outcast 2: A New Beginning die langersehnte Fortsetzung.

Das Action Adventure spielt in einer Open World in der Alien Welt Adelpha. Cutter Slade, in dessen Rolle wir im ersten Titel bereits geschlüpft sind, ist wieder zurück und stellt fest, dass die Talaner, mit denen er sich gut versteht, versklavt worden sind.

Robotertruppen haben den Planeten eingenommen und missbrauchen die dort natürlich vorkommenden Ressourcen für ihre eigenen Zwecke. Das bedeutet für Slade nur eines: Wir müssen uns wieder unserer alten Mission besinnen und den Planeten sowie die Bewohner erneut von ihrem Unheil befreien.

Der Titel verspricht einige Veränderungen im Vergleich zum Debut-Titel, die sich allen voran auf das Gameplay auswirken. So können wir uns mit einem Jetpack fortbewegen und dabei auf äußerste rasante Art die Welt durchqueren. Unsere Waffen können mir mit unterschiedlichen Modulen kombinieren, um sie stärker zu machen.

Zusätzlich warten zahlreiche Geheimnisse, Verstecke, aber auch gefährliche Tiere auf uns. Um die Talaner auf schnelle Art und Weise von ihrem Unglück zu befreien, können wir uns zudem auf die Suche nach den uralten Kräften des Planeten begeben. Mit diesen ist es möglich die Naturgewalten auf die eigene Seite zu ziehen und die Roboter somit in die Flucht zu schlagen.

Auch wenn es bislang noch kein Releasedatum zu Outcast 2 gibt, so haben THQ zumindest bereits eine Steam-Page veröffentlicht und auch erste Trailer hochgeladen, die uns einen guten ersten Eindruck dafür verschaffen, wie sich das Spiel am Ende spielen wird.

Was haltet ihr von der Neuankündigung?