Mit Serious Sam: Tormental hat Devolver Digital einen neuen Titel veröffentlicht, die uns in die Top-Down-Sicht von Serious Sam versetzt.

Fans von Serious Sam, Devolver Digital und natürlich auch von klassischen Spielen aus längst vergessener Zeit haben einen großen Grund zur Freude! Passend zum verlängerten Wochenende hat der Osterhase mit Serious Sam: Tormental nämlich ein ganz besonderes Schmankerl in die Osternester gelegt.

Gut, man muss zugeben, dass sich natürlich Devolver Digital das Osterhasenkostüm angezogen haben, als sie mit einem neuen Trailer auch schon direkt den Release ihres neuen Titels gefeiert haben. Worum es jedoch schlussendlich in der etwas anderen Serious Sam Welt geht, verraten wir euch in diesem Artikel.

Bei Tormental handelt es sich um einen 3D rogue-lite Shooter, der aus der Top-Down Sicht gespielt wird. In der Rolle des bekannten Protagonisten Serious Sam kämpfen wir uns mal wieder durch eine Vielzahl an Gegner durch, um schließlich den Halbgott der Zerstörung, Mental, den Garaus zu machen.

Erschienen ist der Titel tatsächlich auch schon am 8. April, weswegen die Ostern-Aussage vielleicht nicht ganz zutreffend ist. Aber dafür gibt es aktuell auf Steam, auf dem Spiel erschienen ist, 25 Prozent Rabatt, sodass euch der Titel anstelle von 9,99 nur noch 7,49 Euro kostet.

Sollte euch das allerdings auch noch nicht genügen, dann werft doch einen Blick auf den besagten Trailer und lasst uns gerne wissen, was ihr von dem Spiel haltet und ob ihr vielleicht sogar schon selbst dort reingeschnuppert habt!

Quelle