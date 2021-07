Im August startet die Beta zu Back 4 Blood. Wir haben für euch alle Details, die euch für den Start zur großen Testphase bestens vorbereiten!

Der Sommer wird actionreich! Turtle Rock Studios gehen mit Back 4 Blood in die heiße Phase und bieten eine Open Beta an, die für alle Spieler zugänglich gemacht wird. Dann liegt es an euch, sich in das Zombiegemetzel zu stürzen und selbst zu entscheiden, ob euch der Titel zusagen wird und alte Erinnerungen von Left 4 Dead wieder aufkommen können.

Falls ihr generell zunächst ein wenig mehr Details zu dem Spiel benötigt, findet ihr einige Artikel, die wir in den vergangenen Wochen und Monaten zusammengetragen haben. Zudem hatten wir auch schon die Möglichkeit gehabt, uns einen ersten Eindruck vom Gameplay Ende des vergangenen Jahres zu verschaffen. Unsere Preview dazu findet ihr hier.

Solltet ihr jedoch auf dem neusten Stand sein, denn geht es los mit allen wichtigen Informationen zur großen Open Beta! Zuallererst haben Vorbesteller die Möglichkeit, bereits vom 5. bis 9. August ein paar Runden zu spielen. Per Zufall werden zudem Spieler in den Lostopf gesteckt, die sich für die Chance auf einen ebenso frühen Zugriff registriert haben.

Für alle anderen geht es dann am 12. August um 21 Uhr los. Bis zur selben Uhrzeit am 16. August hat man dann Zeit, das Spiel etwas näher kennenzulernen. Dabei werden insgesamt zwei PvE-Karten aus der Kampagne und zwei PvP-Karten aus dem Swarm Modus bereitgestellt.

Ihr habt die Wahl zwischen insgesamt fünf unterschiedlichen „Cleanern“ und sechs unterschiedlichen Zombiearten, die sich dann in den jeweiligen Modi spielen lassen. On top sind alle Waffen und Ausrüstungsgegenstände verfügbar. Ihr könnt also tun und lassen, was ihr wollt.

Wer von euch ist bei der Beta mit dabei?

Quelle