Mit dem 12. April haben Turtle Rock die erste Erweiterung für Back 4 Blood veröffentlicht. Auf welche neuen Inhalte ihr euch in Tunnels of Terror gefasst machen könnt.

Back 4 Blood geht mit der ersten Erweiterung an den Start. In Tunnels of Terror dürfen sich die Spieler dabei über neue Inhalte, aber auch Cleaner freuen, die es zunächst einmal auszuprobieren gilt. Das Entwicklerstudio Turtle Rock hat diesbezüglich auch einen neuen Trailer veröffentlicht, um den Release zu feiern.

Dieser Trailer gibt auch einen ganz guten Überblick über das, worauf wir uns in der ersten Erweiterung gefasst machen können. So gibt es einerseits einen neuen PvE Modus „Ridden Hives“, zwei neue spielbare Cleaner, sieben legendäre Waffen, 12 Waffenskins, neue Karten, acht Premium Karten und den Warped Ridden.

In Ridden Hives begeben wir uns in das Innere der Nester, an denen wir sonst einfach vorbeigegangen wären. Doch in genau diesen Nestern verbirgt sich wertvoller Loot, den man sich einfach nicht entgehen lassen darf. Also wird es Zeit dort einmal hinunterzusteigen, gegen die Zombies anzukämpfen und schlussendlich wieder aus dem Labyrinth zu entkommen.

Das können wir unter anderem in der Rolle von Sharice machen, die das Team mit Gesundheit und Traumawiderstand unterstützt. Der zweite Cleaner Heng hingegen ist dazu in der Lage in der Nähe befindliche Hives zu orten sowie Ausrüstung hinter Wänden zu entdecken.

Urchin, Shredder und Ripper sind auf der anderen Seite die Namen der neuen Zombiearten, die uns das Leben natürlich schwer machen möchten. Gut, dass es auch neue Karten und Waffen gibt, damit wir wenigstens eine Chance haben, gegen die Zombies anzukommen.

Wer von euch taucht heute in die Tunnels of Terror ab?