Mit Tunnels of Terror haben Turtle Rock Studios ihre erste Erweiterung für Back 4 Blood angekündigt. Über welche neue Inhalte wir uns freuen dürfen.

Tunnels of Terror ist der Name der ersten Erweiterung, die uns in Back 4 Blood erwarten wird. Damit wird das Zombie-Erlebnis von Turtle Rock Studios um neue Inhalte ergänzt. Auch wenn wir uns noch ein wenig bis zum Release gedulden müssen, gibt es zumindest schon einen Sneak Peak auf die Inhalte.

Die erste Erweiterung bringt uns demnach die zwei neuen Cleaner Sharice und Heng und drei neue Ridden, die auf den Namen Ripper, Shredder und Urchin hören. Zudem erwarten uns neue Karten, legendäre Waffen, Skins und Attachments. Besonders spannend ist jedoch auch die Ankündigung eines neuen PvE Modus „Ridden Hives“.

Erscheinen soll Tunnels of Terror am 12. April, sodass wir uns an dieser Stelle auch noch einmal etwas gedulden müssen, bis die genauen Details zu den Inhalten veröffentlicht werden. Ab dem 12. April wird dann auch der Jahrespass aktiv, worüber sich die erste Erweiterung erwerben lässt. Spieler, die diesen Pass also nicht besitzen, gehen leider leer aus.

Aktuell ist der Pass für rund 40 Euro zu holen. Darin enthalten sind alle kostenpflichtigen Updates und Erweiterungen, die uns in Back 4 Blood während des ersten Jahres erwarten werden. Einen Blick auf die Roadmap haben uns die Entwickler diesbezüglich bereits gewährt.

Freut ihr euch schon über die neuen Inhalte?

Quelle: Pressemitteilung