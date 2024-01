Call of Duty Modern Warfare III: Season 1 Reloaded ist da!

Endlich ist es soweit! Ab dem 17. Januar dürfen sich Fans von Call of Duty Modern Warfare III über die Season 1 Reloaded freuen. Welche Inhalte dabei so auf uns zukommen werden, verraten wir euch hier.

Das neue Jahr startet direkt ziemlich gut, denn Sledgehammer Games haben für Call of Duty Modern Warfare III ein neues Update parat, welches nicht nur kostenlos ist, sondern auch neue Inhalte liefert, um den Spielspaß auf ein ganz neues Level zu heben.

Kurz zusammengefasst gibt es eine neue 6v6-Mehrspieler-Karte und Spielmodi, zwei neue Waffen und einen zeitlich begrenzten Mehrspieler-Modus. Zudem werden Mehrspieler-Ranglisten eingeführt. Für die neue Mehrspieler-Karte haben die Entwickler erst kürzlich einen Trailer veröffentlicht, der uns zeigt, dass wir diesmal in Rio auf der Straße unsere Kämpfe zu leisten haben:

Der neue Modus Team-Feuergefecht, unterscheidet sich vom reinen Spielprinzip nicht zu seinem Namensvetter. Dafür könnt ihr euch jedoch darauf einstellen, dass Ganze als größere Variante zu spielen, da wir es hier mit einer 6 vs. 6 Version zutun haben. „Hauptquartier“ hingegen erinnert ein wenig an Conquest, da wir hier unser Ziel so lange wie möglich halten müssen. Das Ziel ändert jedoch auch seine Position, sodass wir uns ständig in Bewegung halten müssen, um die Quartiere in den anderen Gegenden ebenfalls halten zu können.

Zuletzt wird es mit Infiziert ein wenig wie in einem Zombie-Paradies. Zu Beginn einer Runde startet ein Spieler als Infizierter. Erledigt er in dieser Rolle andere Spieler, werden auch sie zu infizierten, sodass schlussendlich ein Kampf zwischen Infizierten und „normalen“ Lebewesen ausbricht.

Das ist aber noch längst nicht alles, denn mit dem neuen Update erwartet uns auch noch ein zeitlich begrenzter Modus, der seine Inspiration von der Serie „The Boys“ bekommt. Der Modus an sich Abschuss bestätigt, doch in diesem Kampf lassen getötete Operatoren Dosen von Temp V. fallen. Nehmen wir sie einmal auf, erhalten wir kurzzeitig Kräfte, welche wir für die Schlacht sicherlich gut nutzen können.

Wem es gelingt die sechs Herausforderungen in The Boys abzuschließen, erhält am Ende einen Waffenbauplan für das The Boys Special LMG, welches vier Aufsätze enthält, eine 150-Schuss Trommel und Brandmunition. Es lohnt sich also wirklich! Und wenn das nicht Ansporn genug sein sollte, dann ist es vielleicht das neue Ranglistensystem. Hier könnt ihr durch das Gewinnen von Runden und Sammeln von Sternen im Rang aufsteigen, bis ihr am Ende ganz oben steht.

Das neue Update soll laut den Entwicklern am 17. Januar um 18 Uhr verfügbar sein. Weitere zusätzliche Informationen könnt ihr der Quelle entnehmen.

Freut ihr euch schon auf das neue Update?