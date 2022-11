Mit einem Launch Trailer wurde der Release von Warzone 2.0 gefeiert. Das neue Battle Royale Erlebnis ist nun für alle Spieler verfügbar. Wer hat bereits einen Blick darauf geworfen?

Warzone 2.0 ist seit dem 16. November für alle Interessierten erhältlich. Das Spiel wurde, wie sein Vorgänger, als kostenloser Battle Royale Shooter zur Verfügung gestellt und erfreut sich schon jetzt großer Beliebtheit. Gefeiert wurde der Release mit einem Launch Trailer und auch ersten Informationen zum Battle Pass.

Falls der Release bislang an euch vorbeigezogen sein sollte, dann seid ihr spätestens jetzt auf dem neusten Stand gebracht worden. Und solltet ihr euch noch nicht sicher sein, ob Warzone 2.0 wirklich das Richtige für euch ist, dann hilft euch vieleicht der neuste Trailer weiter. Wir haben ihn unten für euch eingebunden.

Darüber hinaus gibt es einen Battle Pass, welcher auch für Besitzer des neusten Call of Duty: Modern Warfare II greift. Darin enthalten sind mehr als 100 Rewards mit Missionen, die wie in einer Art Karte angerichtet sind.

Um an die Rewards zu kommen, müssen Token eingesammelt werden, welche ihr beim Spielen des Titels erhaltet. Danach könnt ihr mit diesen Rewards schlussendlich neue Skins, Waffen und mehr freischalten. Sobald ihr alle Sektoren erfolgreich durchgespielt habt, winkt euch am Ende eine finale Belohnung.

Auch hierfür gibt es einen entsprechenden Trailer, welcher noch einmal ganz gut erklärt, wie ihr dieses neue System im Battlepass verstehen und nach euren eigenen Zielen ausrichten könnt. Also solltet ihr diesen noch nicht in eurem Besitz haben, lohnt sich vielleicht ein Blick in das Video.