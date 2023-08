Modern Warfare 3: Teaser veröffentlicht

Activision hat sich getraut und einen ersten Teaser zu Modern Warfare 3 veröffentlicht. Was uns der Teaser bislang verrät und wie die Reaktionen aus der Community sind, verraten wir euch hier.

Nachdem sich bereits das eine oder andere Gerücht im Internet getummelt hat, wissen wir spätestens seit der jüngsten Vergangenheit, auf welchen Titel wir uns in diesem Jahr aus dem riesigen Call of Duty Universum gefasst machen müssen: Modern Warfare 3. Damit erhält ein weiteres Spiel eine zweite Chance für die große Gaming Bühne.

Der Teaser ist zwar leider nur 40 Sekunden lang und zeigt nicht wirklich etwas von dem Spiel selbst, doch zumindest erhalten wir direkt am Ende des Videos die Information, dass der Release in diesem Jahr für den 10. November geplant ist. Dadurch, dass es sich um eine Neuauflage des bereits bekannten Spiels von 2011 handelt, dürften die Inhalt auch recht gleich sein.

Die Reaktionen auf diese Ankündigung sind sehr gemischt. Während es durchaus Spieler gibt, die sich bereits über die Einzelheiten freuen und dem Release schon entgegen fiebern, gibt es auch weniger begeisterte Reaktionen. Eine weitere Neuauflage, ein weiterer Rework eines alten Spiels, nichts Neues, nichts Innovatives – um die Kommentare im Groben einmal zusammen zu fassen.

Doch überzeugt euch am besten selbst einmal von dem Teaser zu Call of Duty: Modern Warfare 3 und lasst uns unbedingt wissen, was ihr von dem Titel haltet und welche Hoffnungen ihr vielleicht sogar habt! Wir sind auf jeden Fall gespannt darauf, was die nächsten Videos von Activision so alles zu bieten haben werden.