Die Entwickler von Dead Island 2 melden sich mal wieder mit zahlreichen neuen Videos zurück. Darunter auch die Botschaft, dass Vorbestellungen ab sofort getätigt werden können!

So lange war es still und so sehr hatten zahlreiche Spieler auch schon die Hoffnung verloren, dass die Überraschung besonders groß war, als nach langer Zeit endlich wieder Neuigkeiten zu Dead Island 2 aufgetaucht waren.

Seitdem sind die Entwickler hinter dem Titel stets daran interessiert die Community mit neusten Updates und Videos auf dem Laufenden zu halten. Am 28. April 2023 schließlich soll der Titel auf den Markt kommen und uns erneut in die Zombie-Welt entführen.

Falls ihr die neusten Videos noch nicht gesehen haben solltet, Dead Island 2 für euch aber durchaus in Frage kommt, dann wäre ein Blick auf die Trailer sicherlich nicht schlecht. In den neusten Videos steht der Fokus dabei ganz auf LA – bzw. Hell-A, wie es im Video heißt.

Hier spielt sich nämlich die gesamte Apokalypse und auch hier werden wir uns im Frühjahr nächsten Jahres wiederfinden, um uns durch Zombiemassen durchzukämpfen und eine Lösung für das Problem herbeizurufen. Wenn ihr also einen Blick auf diese Welt werfen wollt, genügt ein Blick in das unten eingebundene Video.

Solltet ihr euch bereits sicher sein, dass der Titel etwas für euch ist, dann können ab sofort auch schon Vorbestellungen getätigt werden. Das Team bietet neben dem Hauptspiel und einem Vorbestellerboni auch noch weitere Editionen an, zwischen denen man sich entscheiden kann.

Als Vorbestellerboni winkt zunächst das Memories of Banoi Pack, welches Waffen, Skills und Perks beinhaltet und euch für die ersten Kämpfe schon einmal ziemlich gut wappnet. Dann gibt es auch noch eine limitierte HELL-A Edition, die sich aus einem Steelbook, der Venice Beach Karte, Pins und Patches, sechs Tarotkarten, dem Erweiterungspass, Waffenpacks und einer Figur des Charakters Amy zusammensetzt.

Auch hierfür haben die Entwickler einen Trailer parat, den ihr untenstehend finden könnt. Wir wünschen daher viel Spaß beim Schauen!