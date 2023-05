Dead Island 2: Über 1 Million Verkäufe

Der Release von Dead Island 2 ist eingeschlagen wie eine Bombe. Insgesamt mehr als eine Million Kopien wurden verkauft. Welche weiteren Statistiken Deep Silver zu präsentieren hat.

Endlich ist es soweit! Dead Island 2 hat seinen großen Release gefeiert und alle Spieler dazu eingeladen sich in ein neues Zombie-Abenteuer zu stürzen. Dieser Aufforderung sind tatsächlich auch einige nachgegangen, denn bereits am ersten Wochenende konnte sich der Titel über eine Million Mal verkaufen lassen. Ein guter Start also für die Entwickler von Deep Silver.

Das ist jedoch noch längst nicht alles, denn das Studio hat noch weitere interessante Zahlen in einer Statistik veröffentlicht und über die sozialen Medien enthüllt. So wurden insgesamt bereits elf Millionen Stunden gespielt – was bei der Anzahl an verkauften Einheiten vielleicht noch nicht viel ist, aber zumindest zeigt, dass die Spieler direkt loszocken wollten.

Weiterhin gibt es bislang 28 Millionen Spielertote, 45 Millionen Zombie wurden halbiert und 756 Millionen wiederum haben ihre Gliedmaßen zerhackt bekommen – da scheint es eine klare Präferenz im Umgang mit dem lebenden Toten zu geben. Insgesamt wurden 1,1 Milliarden Zombies erledigt.

Die Zahlen dürften in den kommenden Tagen noch einmal ordentlich steigen, da der Release am 21. April gerade einmal wenige Tage zurückliegt. Man darf also auf weitere Statistiken gespannt sein. Jetzt heißt es aber für die meisten, sich auf die nächsten Runde wahnsinnigen Gemetzels zu stürzen.

Wer von euch hat sich Dead Island 2 geholt? Wie gefällt euch der Titel?