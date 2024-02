Dead Island Riptide – Kurzfristig kostenlos auf Steam!

Das muss natürlich gefeiert werden und genau aus diesem Grund hat man sich dazu entschlossen die Definitive Edition von Dead Island Riptide gratis rauszuhauen. Ihr müsst euch jedoch beeilen, denn das Angebot ist nur noch bis zum 15. Februar um 15 Uhr gültig. Also lasst es euren Freunden und Familienmitgliedern wissen und versorgt euch mit einem neuen Titel für das anstehende Wochenende. Und vielen Dank an Plaion für die tolle Aktion!

Die Entwickler von Dead Island haben mittlerweile schon eine kleine Reihe an Ablegern aus dem Zombie-Universum veröffentlicht. Auch wenn es nach dem Debut-Titel zunächst ziemlich schnell ziemlich still wurde und insbesondere auch von Dead Island 2 lange nichts mehr zu hören war , können wir uns spätestens seit dem Release von Dead Island 2 im vergangenen Jahr im April sicher sein, dass die Reise weitergeht. Solltet ihr jedoch bislang eines der Ableger versäumt haben, dann bietet sich für euch jetzt die perfekte Gelegenheit noch ganz schnell zuzuschlagen und Dead Island Riptide zu holen. Denn dieser Titel ist momentan und auch nur für kurze Zeit gratis auf Steam zu bekommen.

