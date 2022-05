Das Remake zu Dead Space hat einen offiziellen Releasetermin. Ein kleines bisschen gedulden müssen wir uns dennoch, bis das Spiel auf dem Markt angekommen ist.

Die Überraschung und Freude war groß, als mit nur einem kleinen Teaser das Remake zu Dead Space angekündigt worden war. Nur wenige Tage nach dessen Ankündigung folgten weitere Einblicke in die Entwicklung und erste Gameplay-Ausschnitte wurden gezeigt. Nun gibt es auch schon einen Releasetermin für das Spiel.

Und auch wenn soweit alles ganz gut zu laufen scheint, so müssen wir uns dennoch ein wenig länger gedulden, bis der Spielspaß dann auch wirklich losgehen kann. Mit einem Beitrag in den sozialen Netzwerken gab das Entwicklerteam nämlich bekannt, dass der Titel erst im nächsten Jahr, am 27. Januar 2023, erscheinen wird.

Dennoch können wir davon ausgehen, dass es in diesem Jahr noch weitere Neuigkeiten geben wird. So steht unter anderem noch die gamescom in diesem Jahr an, auf der ggf. auch neue Einblicke in den Titel gewährt werden. Vielleicht wird das Ganze aber auch durch neue Developer-Livestreams umgesetzt.

Fest steht jedoch, dass wir uns alle noch ein wenig gedulden müssen, bis der große Releasetermin vor unserer Haustür steht. Also gilt es das Beste aus der Zeit zu machen und sich derweil mit anderen Spielen beschäftigt zu halten.

Wer von euch wird sich das Remake holen?