Ein Video folgt dem nächsten: Die Entwickler des Remakes zu Dead Space enthüllen mit einem erweiterten Gameplay-Video weitere Szenen aus dem Spiel!

Jetzt möchten es EA und Motive aber wirklich wissen. In den vergangenen Tagen sind immer wieder neue Videos zu dem Remake von Dead Space veröffentlicht worden. Diese Reihe scheint auch erstmal nicht abzunehmen, denn das Team hat uns just ein neues Video beschert.

Darin dürfen sich alle Interessenten und eingeschweißte Fans über ausgedehnte Gameplay-Szenen erfreuen. Falls ihr das Video selbst also noch nicht gesehen haben solltet, hört sich das doch eigentlich nach einem perfekten Beginn einer neuen Woche an!

Begleitet werden wir in dem neusten Video von dem Senior Producer Philippe Ducharme, welcher die Gelegenheit nutzt, um über die Verbesserungen und Änderungen im Titel zu sprechen, die das Remake erst wirklich richtig zu einem Remake machen.

Sein Voice-Over wird davon unterstützt, wie sich unser Protagonist durch die USG Ishimura bewegt und zeigt, was so alles an dem Titel augehübscht worden ist. Darunter fällt unter anderem auch der Intensity Director, welcher die Erkundung des Schiffs intensiviert und diese zeitlich zu seiner großen unvorhersehbaren Herausforderung werden lässt.

Konkret bedeutet dies, dass die Gegenden, die wir bereits erkundet haben, bei einer Rückkehr völlig anders mit Leben gefüllt werden. Ist zuvor noch in der linken Ecke ein Gegner hervorgesprungen, so kann es beim zweiten Begehen von der rechten Ecke kommen.

Zuletzt sollte man auch die Lauscher ein wenig weiter aufsperren, um die Anpassungen des Sounds ebenfalls so richtig wahrnehmen und auch genießen zu können. Und damit wünschen wir euch viel Spaß beim Schauen des besagten Videos!