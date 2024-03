Battlefield 2042: Season 7 steht in den Startlöchern!

Als neue Waffen ins Repertoire kommen die SCZ-3-MP, die AK 5C und die DFR Strife. Mit dem Predator SRAW gibt es on top auch noch ein neues Gadget, welches uns gerade bei Fahrzeugen auf dem Boden und in der Luft zu Gute kommt. Einblicke in genau diese neuen Inhalte gibt es jedoch im Rahmen des Gameplay Trailers, welchen wir für euch einmal unten miteingebunden haben.

Bald ist es soweit – Wer noch immer nicht genug von Battlefield 2042 hat, der darf schon jetzt auf die nächste Season freuen. Season 7, unter dem Namen Turning Point bekannt, wurde von DICE und EA mit einem entsprechenden Gameplay Trailer präsentiert. Bereits am 18. März geht es damit los. Doch was genau erwartet uns?

