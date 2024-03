Battlefield 2025: Gerüchte zum neuen Ableger

Die Gerüchteküche ist mal wieder sehr stark am Brodeln. Diesmal fokussieren sich einige Nachrichten auf den nächsten Ableger von Battlefield, welcher momentan den Namen Battlefield 2025 trägt.

Was wäre das Leben nur ohne seine Gerüchteküche? Sicherlich an manchen Stellen ein kleines bisschen besser, doch manchmal tut es auch ganz gut sich ein wenig in die Geschichten und Vermutungen zu begeben, die ihre Kreise durch das wilde Internet ziehen. Nun trifft es Battlefield 2025, dem möglichen nächsten Ableger der bekannten Battlefield Reihe.

Gestreut wurden die Gerüchte von Insider Gaming bzw. von Tom Henderson, welcher dem einen oder anderen bereits bekannt vorkommen könnte. Schließlich hatte dieser schon in der Vergangenheit die einen oder anderen Informationen aus der Videospielbranche leaken können, bevor diese überhaupt ans Licht kommen sollten.

Doch was genau gibt es da momentan an Gerüchten? Zunächst wird davon ausgegangen, dass der neuste Ableger im Oktober 2025, also im nächsten Jahr, auf den Markt kommen wird. Es soll wieder 64-Spieler Matches geben, ein vier Klassen-System sowie die Möglichkeit die Umgebung zu zerstören. Damit wolle man angeblich ein Stück weit wieder zurück zu den Wurzeln des Franchises zurückkehren.

Diese These wird zusätzlich dadurch unterstützt, dass das Spiel ein modernes Setting aufweisen soll und ca. zwischen 2025 und 2030 spielt – was erschreckenderweise quasi genau während unserer Zeit ist (oh boy, time flies!). Interessant ist aber zudem die Aussage, dass es erneut einen kostenlosen Battle Royale Modus geben soll. Dieser hatte in der Vergangenheit recht durchwachsenes Feedback aus der Community erhalten, aber vielleicht möchten die Entwickler auch die Möglichkeit nutzen, sich das Feedback zu Herzen zu nehmen.

Was sagt ihr zu den aktuellen Gerüchten?

