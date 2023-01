Mit Ende des vergangenen Jahres hat sich EA bei der Community für das Zocken von Battlefield 2042 bedankt. Gleichzeitig folgt ein Einblick in die Season 4 und 5.

Auch wenn Battlefield 2042 einen ziemlich stolperhaften Release hingelegt hatte, erfuhr der Titel einige Updates im vergangenen Jahr. Diese sorgten schließlich auch für eine Verbesserung der Performance und das Spielerlebnis, da auch auf das Feedback aus der Community gehört worden war.

Insgesamt drei Seasons sind zudem für das Spiel veröffentlicht worden und die Veröffentlichung von weiteren solcher Inhalten hat noch längst nicht abgerissen. In einem neuen Blogeintrag hat EA sich nicht nur bei der Community für den Support bedankt, sondern gleichzeitig auch einen ersten Blick auf die Season 4 und 5 gewähren lassen.

Weiterhin hoch im Kurs stehen die Kartenupdates, von denen es bereits in der Vergangenheit einige gegeben hatte. An der Karte „Ausrangiert“ wird aktuell gewerkelt, die Veränderungen werden dann mit Season 4 veröffentlicht. Wann die Anpassungen von „Sanduhr“ abgeschlossen sind, steht noch nicht fest.

Doch bevor es mit Season 4 losgeht, erfolgt zunächst der Release von Update 3.2, welches die Karte „Umbruch“ umfassend bearbeitet hat und so die Bohrinsel näher an das Geschehen gebracht hat. Hinzu kommt etwas, worauf sich die meisten Spieler sicherlich schon lange freuen: Das Klassensystem kehrt zurück!

In Season 4 wird zudem ein neuer Spezialist das Spielfeld betreten, welcher fortan zu der Aufklärer-Klasse gezählt werden kann. Gadgets und Ausrüstungen orientieren sich dann an den jeweils zugeteilten Klassen der Spezialisten.

Außerdem beendet Season 4 auch das erste Jahr von Battlefield 2042. Damit gibt es auch noch eine neue, aber kleine und linear gehaltene Map sowie einen neuen Battle Pass und Hardware. Und dann kommt irgendwann auch schon Season 5.

In Season 5 wird es ebenfalls eine neue Karte, einen neuen Spezialisten und neue Hardware geben. Die Karte könnte jedoch besonders spannend werden, denn das Team verspricht sich in der besagten Season der alten Titel zu besinnen. Das bedeutet auch einen Blick auf die alten Maps zu werfen – unter anderem aus Battlefield 4.

Die Karte wird so angepasst, dass sie dem vorliegenden zeitlichen Sprung zwischen Battlefield 4 und 2042 entspricht. Es wird also einiges an Vegetation geben. Es wird also spannend, auf welches Schlachtfeld wir uns da wieder begeben können.

Welche Karte würdet ihr euch in Battlefield 2042 herbeiwünschen?

