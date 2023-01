Battlefield 2042 entdeckt seine Wurzeln neu und kehrt zum altenbewährten Klassensystem zurück. Was ihr alles darüber wissen solltet, verrät ein neuer Blogeintrag der Entwickler.

Nachdem es sich die Community lauthals gewünscht hat und das neue System in Battlefield 2042 leider nicht die Früchte tragen konnte, die sich das Team gewünscht hat, ist die Entscheidung gefallen wieder zum altbewährten Klassensystem zurückzukehren.

Zuvor hatte es ziemlich viele Freiheiten gegeben, sodass Spieler – unabhängig von ihrem ausgewählten Spezialisten – ähnliche Waffen und Equipment auf das Schlachtfeld mitnehmen konnten. Auch wenn dies etwas Abwechslung bringen sollte, waren die Folge davon große Balancing-Probleme gewesen.

Trotz mehrfacher Updates und Anpassungen war es den Entwicklern nicht möglich gewesen ein einigermaßen ausgeglichenes Spielerlebnis zu schaffen. Das machte den ohnehin schon existenten Wunsch nach einer Rückkehr des Klassensystems umso größer.

2023 ist endlich das Jahr, in dem auch dieses System seine Rückkehr feiern wird. Darüber hatten die Entwickler bereits in einem vergangenen Blogpost gesprochen. Somit sind der Support, Engineer, Assault und Recon wieder da!

Als Engineer gilt es, unsere Fahrzeuge zu reparieren und gleichzeitig gegnerischen Fahrzeugen den Garaus zu machen. Als Assault geht es in den direkten Kampf gegen andere Bodentruppen, um das Team vor unerwarteten Angriffen zu schützen.

Als Support versorgst du das Team mit Munition und Wiederbelebung und als Recon machst du Gegner in der Ferne aus und markierst sie, damit sich in der Nähe befindliche Teammitglieder den Rest erledigen können – natürlich nur, wenn man selbst nicht mit dem Sniper an den Gegner rankommt.

Das Klassensystem kehrt mit Update 3.2. wieder zurück, welches zum Ende diesen Monats erscheinen soll. Hoffen wir also, dass Altbewährtes noch einmal einen frischen und positiven Wind auf das Spielfeld bringen wird. Oder hat euch das vorherige System besser gefallen?

Quelle