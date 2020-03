Battlestate Games, die Entwickler von Escape From Tarkov, haben ein Rework für die Map Interchange veröffentlicht. Hier sind die Details.

In Escape from Tarkov ist Interchange ein großes Einkaufszentrum an einer Schnellstraße. Diese Karte wurde im neusten Patch 0.12.4 überarbeitet. Battlestate hat zwar nicht bekannt gegeben, welche neuen Features es auf der Karte gibt, aber die Community hat bereits ein Großteil der Neuerungen entdeckt. Zu den Neuerungen gehören neue Ausgänge aus der Karte, insgesamt drei an der Zahl. Der erste neue Ausgang ist Hole in fence, den ihr aber nur ohne Rucksack benutzen könnt (ähnlich wie bei Reserve).

Der zweite neue Ausgang ist der Saferoom Exfil, diesen könnt ihr allerdings nur benutzen, wenn ihr die passende Keycard besitzt und der Storm angeschaltet ist. Und der dritte und letzte Ausgang Scav Camp dürfte relativ nutzlos sein, denn ihr müsst einen freundlich Scav finden, um den Ausgang benutzen zu können.

Der Patch 0.12.4 wird auch einige neue Systeme in das Spiel einführen. Euer Charakter kann unter einem Debuff namens Müdigkeit leiden, der auftritt, wenn ihr zu viel Zeit mit niedriger Ausdauer verbringt. Sobald es aktiv ist, verbraucht ihr Energie schneller als normal, sodass ihr nicht mehr schnell sprinten oder springen könnt. Außerdem gibt es ab jetzt zwei verschiedene Ausdauer-Leisten, eine für die untere Körperhälfte und eine für die obere Körperhälfte. Ihr verbraucht zum Beispiel Ausdauer bei der unteren Körperhälfte, wenn ihr schnell lauft oder springt. Und ihr verbraucht Ausdauer bei der oberen Körperhälfte, wenn ihr Zielt oder Granaten werft.

Mit den neuen Ausdauersystem gibt es auch ein neues Gewichtssystem in Tarkov. Umso mehr man mit sich trägt umso langsamer wird man. Also wird es in Zukunft schwer sein viel Loot aus den Raids mitzunehmen, weil man sehr stark verlangsamt wird.

Es bleibt abzuwarten, was die Community auf der überarbeiteten Karte noch Neues findet. Ansonsten können wir uns aber auch schon auf zukünftige Updates freuen. Wie zum Beispiel den neuen Scav Boss aus dem Shoreline Resort, welcher in naher Zukunft erscheinen sollte.

Quelle