In GTA VI soll uns aktuellen Gerüchten zufolge ein Duo durch die Welt von Autodiebstahl und anderen Machenschaften begleiten. Die weibliche Hauptrolle wird dabei von einem ganz bestimmten Star übernommen.

Die Gerüchte zu GTA VI haben sich in der Vergangenheit immer stärker verdichtet. Zuletzt hatte ein Leaker dutzende Videos veröffentlicht, von denen nur wenige Tage später ein Statement von Rockstar Games bestätigte, dass etwas Wahres an der Sache dran sei.

Schon seit einiger Zeit hatte es Hinweise darauf gegeben, dass wir uns im neusten Titel in eine Bonnie und Clyde Geschichte begeben werden und somit sowohl einen männlichen als auch weiblichen Protagonisten vor uns haben.

Wer die Rolle der weiblichen Protagonistin übernimmt, scheint nun durch einen Eintrag bei IMDB hindurchgesickert zu sein. Hier ist in der Beschreibung eindeutig herauszulesen, dass Alexandra Echavarri zu den Starts im Spiel zählen wird.

Alexandra hat in Filmen mitgespielt, wie Soaky Sandra, The Red Sweater und Breaking The Silence. Sie ist auch als Produzentin tätig gewesen und hat einige Voice Over Rollen übernommen. Nun soll sie in GTA VI den Part von Lucia übernehmen, so zumindest soll der Name der Protagonistin lauten.

Jetzt wäre es natürlich auch noch interessant zu wissen, wer den männlichen Part in der Geschichte einnehmen wird. Man darf also gespannt sein, ob diese Information nicht auch noch hindurch sickert.

Quelle