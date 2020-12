Mass Effect 5: Mehrere Veteranen beteiligt

Mass Effect 5 befindet sich bereits in Entwicklung. Und das Studio BioWare kann offiziell bestätigen, dass mehrere Veteranen aus dem Team auch an der Entwicklung beteiligt sind.

Mit Mass Effect 5 geht es in die nächste Runde eines neuen Abenteuers aus dem Hause BioWare. Was erste Informationen anbelangt, hält sich das Studio allerdings noch äußerst bedeckt. So hatte es bislang nur einen kleinen Teaser gegeben, den die Entwickler vor rund einer Woche (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels) hochgeladen hatten.

Man befindet sich allerdings auch noch ziemlich weit am Anfang, weswegen es durchaus Sinn macht, noch nicht viele Details preiszugeben. Dennoch möchte man die Fans auf gewisse Art und Weise auf dem Laufenden bringen und zumindest inhaltsunabhängige Informationen veröffentlichen.

So gab das Studio beispielsweise nun bekannt, dass mehrere Veteranen des Franchises an dem Titel beteiligt sind. Das ist in jedem Fall eine wichtige Nachricht, da dadurch die Hoffnung besteht, dass man seinen Wurzeln treu bleiben wird und ein Mass Effect über die Bühne bringt, welches genau so gut ist wie die ersten Ableger.

Zu diesen Veteranen zählen übrigens der ursprüngliche Art Director, der Cinematic Director und schlussendlich der Narrative Director. Damit sind die wichtigsten Gebiete in der Entwicklung eines Videospiels mehr als gut abgedeckt. Es bleibt also spannend, was es in den nächsten Monaten an Neuigkeiten zum nächsten Ableger geben wird.

Ist es für euch wichtig, wenn altbekannte Namen an Nachfolgern arbeiten? Oder sehnt ihr euch lieber nach frischem Wind?

Quelle