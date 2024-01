Stalker 2: Heart of Chornobyl – Releasedatum & Pre-Order

Mit einem neuen Trailer verkünden GSC Game World das finale Release Datum von Stalker 2: Heart of Chornobyl. Außerdem ist es ab sofort möglich den Titel vorzubestellen. Es wird also ernst!

Endlich ist es soweit: Das finale Release Datum von Stalker 2: Heart of Chornobyl steht offiziell fest! Diese Ankündigung feiert das Team von GSC Game World mit einem neuen Trailer, der uns einmal mehr an die guten alten Zeiten am Lagerfeuer erinnert. Ganz offiziell erscheint der Titel am 5. September 2024 auf Steam, im Epic Games Store, GoG, im Microsoft Store sowie auf der Xbox Series S und X.

Das ist jedoch noch nicht alles, denn mit dem neuen Trailer wurde bekannt gegeben, dass ab sofort auch die Vorbestellungen starten können. Genau hier wird es dann auch so richtig spannend, denn neben den unterschiedlichen Editionen, die die Entwickler anzubieten haben, winken auch zusätzliche Vorbesteller-Boni. Dazu gehören ein exklusiver Waffen- und Rüstungsskin, das Mehrspieler-Abzeichen „Early Bird“ und der erweiterte Lagerfeuerinhalt.

Falls euch die unterschiedlichen Editionen interessieren sollten, dann seid euch bewusst, dass hier klar zwischen digitalen und physischen Versionen unterschieden wird. Während die Standard-Edition exklusive Steam-Inhalte verspricht, geht es ab 79,99 Euro auch schon mit der Deluxe Edition los. In ihr befinden sich neben den Inhalten aus der Standard Edition noch zusätzliche Quests, ein digitales Artbook, der offizielle Soundtrack, Kostüme und Waffenskins.

Wer schon jetzt weiß, dass er die später folgenden Seasons mitnehmen will, sollte vielleicht direkt bei der Ultimate Edition zuschlagen. Hier bekommt ihr für 109,99 Euro zwei Story-Erweiterungen und den Season Pass. Bei den unterschiedlichen physischen Editionen winken euch zahlreich physische Goodies sowie eine Stalker-Figur. Die Preis-Range geht hier von 59,99 bis 379,99.

Wer von euch hat schon zugeschlagen?

