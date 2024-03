S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy angekündigt

Damit hat bestimmt nicht jeder gerechnet: Auf der Xbox Partner Preview hat Microsoft eine Trilogie angekündigt, die sowohl Stalker Fans als auch Xbox Besitzer gleichermaßen erfreuen dürfte.

Es war wieder soweit und Microsoft nutzte die Gelegenheit im Rahmen der Xbox Partner Preview Neuheiten zu verkünden und Updates zu liefern. Mit dabei war diesmal auch etwas zu Stalker. Allerdings drehte es sich hierbei nicht um den bereits angekündigten neuen Ableger, sondern vielmehr um eine Trilogie, die an vergangene Tage erinnert.

Mit der Legends of the Zone Trilogy wird es nämlich nun endlich die Möglichkeit geben, alle Spiele auch auf der Xbox zu erleben. Dies schließt die Titel Shadow of Chornobyl, Clear Sky und Call of Prypiat mit ein. Ihr könnt euch aber auch dazu entscheiden einen der Ableger zu erwerben. Das Bundle kostet 39,99 US Dollar, während sich ein einzelnes Spiel auf Kosten in Höhe von 19,99 US Doller pro Titel belaufen. Die Entscheidung dürfte damit also eigentlich schon gefallen sein.

Und auch wenn einige Spieler es immer noch kaum für möglich halten können, gibt es noch eine weitere wichtige Info zu der Trilogie: Sie ist schon jetzt verfügbar. Ganz genau, ihr könnt genau jetzt den Xbox Store aufsuchen und euch die Trilogie schnappen, um für das kommende Wochenende eine kleine Beschäftigung zu erhalten.

Sollte euch das jedoch nicht genug sein oder weitere Überredungskunst erforderlich sein, dann hilft vielleicht ein Blick auf den Launch Trailer weiter. Diesen haben wir unten für euch eingebettet. Übrigens: Die Trilogie ist rückwärtskompatibel, ihr könnt also sowohl mit einer Xbox Series S und X sowie mit einer Xbox One in den Spaß starten.

Was war eure Reaktion auf die Ankündigung?