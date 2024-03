Xbox: Hier kommt die Spongebob Edition!

Da wird doch der Schwamm in der Pfanne verrückt – Microsoft hat ein neues Design für die Xbox angekündigt, welche ganz nach unserem berühmten Spongebob Schwammkopf kommt.

Mit diesem Design hat bestimmt nicht jeder gerechnet: Microsoft hat sich dazu entschlossen ihre Xbox Series X in das Gewand von Spongebob Schwammkopf zu stecken – perfekt passend zu der ohnehin schon quadratischen Form unseres berühmten Schwammes.

Als Anlass für dieses Design wurde der Titel Nickeloden All-Star Brawl 2 genommen, welcher sich vor fast einem Monat über eine neue Erweiterung erfreuen durfte und damit unter anderem auch altbekannte Charaktere aus Binikom Bottom einkehren ließ.

Aus diesem Grund gibt es nicht nur ein neues Design für Microsofts aktuelle Konsole, sondern direkt auch ein neues Bundle, welches das besagte Spiel und ein zusätzlich passend gestalteter Controller mit sich bringt. Ein perfektes Gimmick also für alle, die gerne zocken, einen Gefallen an den Titel gefunden haben oder vielleicht einfach schon immer eine enge Bindung zu Spongebob und seinen Freunden hatten.

Das Bundle soll am 7. März erscheinen und für 699 Dollar über die Bühne gehen. Einen kleinen Haken gibt es jedoch an dieser Sache: Das neue Design wird ausschließlich im US-amerikanischen Markt über die Seite Best Buy angeboten. Damit gehen alle anderen Länder – einschließlich wir – leider leer aus.

Aber wer weiß, bei entsprechender Frage, wird es vielleicht irgendwann die Möglichkeit geben auch in unserem Raum nach der gelben Konsole zu greifen. Doch seid ihr überhaupt an diesem Design interessiert? Was wäre euer perfektes Design für eine Xbox Series X?

