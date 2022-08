Der August ist offiziell da! Und damit auch die neuen Spiele, die im Xbox Games with Gold Abonnement enthalten sind. Macht euch gefasst auf eine bunte Mischung!

Wir lassen den Juli hinter uns und begeben uns in den nächsten Monat August. Während das für die einen auch bedeutet, dass die gamescom in greifbare Nähe rückt, bedeutet das auch für die anderen, dass wir uns über ein neues Lineup an Games with Gold Titeln auf der Xbox freuen dürfen.

Die Auswahl ist einmal mehr bunt gemischt und lädt jeden Spieler dazu ein, einmal einen Blick auf die Titel zu werfen und sich mit ihnen vertraut zu machen. Als einzige Voraussetzung gilt, dass die Spieler über das benötigte Abonnement verfügen.

Dann kann es auch schon direkt am 1. August losgehen, denn Calico und Saints Row 2 machen hier den Anfang. In Calico, einem Simulationsspiel, leitet ihr ein Katzen-Cafe und müsst diesem dabei helfen wieder in voller Bllüte zu erstrahlen.

Zu Raints Row 2 brauchen wir sicherlich nicht allzu viel sagen zu müssen. In dem Open World Adventure haben die Syndicates das Gebiet eingenommen. Wir erwachen aus einem Koma und beschäftigen uns direkt mit der Aufgabe, das Gebiet wieder für uns zu gewinnen.

Am 16. August kommen dann mit ScourgeBringer und Monca: What’s Yours is Mine zwei weitere Titel hinzu. Während das erste Spiel ein schneller roguelite Platformer ist, müsst ihr im letzteren gemeinsam mit eurem Team aus Dieben den nächsten Heist planen.

Also worauf wartet ihr? Schnappt euch die Spiele und startet erfolgreich in den neuen Monat!

