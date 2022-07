Microsoft hat sein Repertoire an Spielen innerhalb des Xbox Game Pass erweitert. Welche Titel ihr ab sofort auch als Bestandteil des Abonnements spielen könnt.

Die letzten Tage waren mehr als nur warm und sicherlich für die meisten von uns auch alles andere als angenehm. Während die einen versuchen sich im Schwimmbad, am Strand oder im Garten mit etwas Wasser abzukühlen, besteht natürlich auch die Möglichkeit einen Blick auf die neuen Titel im Xbox Game Pass zu werfen.

Hier dürfen wir uns nämlich auf einen neuen Schub an Spielen freuen, der bis zum 29. Juli beendet ist. Einmal mehr sind Titel mit dabei, die über das gesamte Spektrum an verfügbaren Genres hinausgeht, sodass definitiv für jeden etwas dabei sein sollte.

Ab dem 19. Juli dürfen wir uns über das interaktive Drama As Dusk Falls auf Cloud, Konsole und den PC freuen. Auch Watch Dogs 2 ist seit dem selben Tag für die bereits genannten Plattformen verfügbar. Ab dem 21. Juli kommen dann noch Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC), MotoGP 22 (Cloud, Konsole, PC) und Torment: Tides of Numenera (Cloud und Konsole) hinzu.

Das Schlusslicht in diesem Monat bildet schließlich der Titel Inside, welcher ab dem 29. Juli in der Cloud, auf Konsole und PC verfügbar ist. Also lasst euch das Angebot definitiv nicht entgehen!

Welchen Titel werdet ihr als erstes spielen?

