Auch Dying Light 2 ereilt das große Schicksal. Das Spiel der Techland-Entwickler schafft es nicht zum geplanten Release fertiggestellt zu werden.

Gerade erst hatten wir darüber berichtet, dass CD Projekt Red den Release von Cyberpunk 2077 nach hinten verlegen muss. Nun folgt das nächste Spiel in diesem Jahr diesem Beispiel: Dying Light 2.

Wie auch bei den Entwicklern der großen und neuen IP nutzte das Studio Techland die sozialen Netzwerke dazu, um die Spieler über den aktuellen Verlauf der Entwicklung aufzuklären.

Ursprünglich sollte auch Dying Light 2 irgendwann im Frühling erscheinen, doch die Erfüllung der eigens erstellten Vision benötigt nun doch etwas mehr Zeit als erwartet. Das Team hat es sich zum Ziel gesetzt mithilfe des nunmehr zweiten Titels im Franchise höchsten Standards zu entsprechen und die Erwartungen der Fans erfüllen zu können.

Was jedoch nicht genannt wurde, ist das nun neue Releasedatum. Es handelt sich hierbei also um eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit. Damit wollten Techland sicherlich den Druck und den Stress innerhalb des Teams reduzieren, welcher sich mit dem Delay in jedem Fall erhöht haben dürfte.

Uns bleibt also aktuell nichts anderes übrig als geduldig zu sein und darauf zu warten, was in den folgenden Monaten vom Studio an Neuigkeiten erfolgen wird. Einen ersten Eindruck zum Spiel konnten wir uns jedoch bereits auf den beiden vergangenen gamescoms verschaffen.