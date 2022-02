Ein ehemaliger Game Director von CD Projekt Red hat unter dem Namen Rebel Wolves ein neues Studio aufgezogen. Die Idee für einen ersten Titel steht auch schon.

Es passiert nicht selten, dass sich Entwickler irgendwann von ihren beheimateten Studios loslösen, um etwas ganz eigenes auf die Beine zu stellen. Auch Konrad Tomaszkiewicz hat sich für diese Reise entschieden. Tomaszkiewicz war ein großer Name bei CD Projekt Red und hat mit Rebel Wilson nun ein eigenes Studio gegründet.

Zu seinen Werken zählt unter anderem seine Rolle als Game Director in The Witcher 3: Wild Hunt. Zudem war er als Head of Prduction für Cyberpunk 2077 verantwortlich. Sein Ziel ist es, mit dem neuen Studio einiges anders zu machen und auch einen frischen Ansatz zu verfolgen.

Den Standort wird Rebel Wolves in Warschau haben, doch alle Mitarbeiter erhalten die Möglichkeit, die Tätigkeit auch von zu Hause aus auszuüben. Als ersten Titel möchte Konrad Tomaszkiewicz ein Dark Fantasy cRPG entwickeln, welches auf der Unreal Engine 5 basieren soll. Weitere Veteranen von CD Projekt Red haben sich seiner Vision bereits angeschlossen.

Im Fokus steht für ihn aber allen voran, dass das Team, welches bei der Entwicklung unterstützt, während des gesamten Prozesses eine entsprechend gute Behandlung erhält. Aus diesem Grund soll das Studio auch möglichst klein bleiben – um für eine Familienatmosphäre zu sorgen, in der sich die Kollegen untereinander kennen und gerne miteinander zusammen arbeiten.

Ganz wichtig ist auch: Das Hinterlaufen von Trends und Zahlen steht definitiv nicht im Fokus. In einem Statement des Gründers heißt es, dass man ein eigenes Tempo folgen möchte, welches unabhängig von irgendwelchen Entwicklungen auf dem Markt einfach nur sein eigenes Ding durchziehen will.

Wir dürfen sehr gespannt sein, wie sich das Studio in den nächsten Monaten entwickeln wird und wann wir auch das erste Mal näheres über den ersten Titel in Erfahrungen bringen können. Bis dahin wünschen wir aber zunächst einen guten Start und viel Erfolg in den ersten Wochen!

