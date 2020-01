Ein kleiner Hinweis deutet darauf hin, dass The Last of Us 2 vielleicht nicht nur ausschließlich auf der Playstation erscheinen wird.

Nachdem fest stand, dass wir es uns mit The Last of Us 2 auf einen neuen Teil des noch jungen Franchises freuen dürfen, dauerte es nicht lange, bis zahlreiche neue Informationen darüber das Internet erreichten. So gibt es unter anderem auch Details zu den Charakteren und zu der Story selbst.

Der Hype um den Titel ist definitiv groß und die Erwartungen an das Spiel umso höher. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch die Wünsche aus anderen Gruppen der Community nach einer PC-Version bestehen. Das Debüt hatte damals in jedem Fall nur auf Sonys Konsole stattgefunden.

Doch es gibt Hoffnung! Naughty Dog haben eine neue Stellenanzeige veröffentlicht, deren darin beschriebene Anforderungen und Aufgaben definitiv ziemlich interessant klingen. Bewerber sollen demnach nicht nur Erfahrungen in der Rendering-Technik aufweisen, sondern auch auf der visuellen Ebene einiges zustande bringen können.

Viel wichtiger ist jedoch auch, dass explizit nach PC Programmier-Fähigkeiten gefragt wird. Dazu zählt auch ein Wissen zu den Grafikkarten der beiden großen Hersteller AMD und Nvidia sowie Erfahrungen mit API, Vulcan und DirectX 12.

Natürlich ist dieses Jobangebot kein eindeutiges Indiz dafür, dass der neue Ableger auch für den PC erscheinen wird, aber man kann es sich doch zumindest wünschen, oder?

Würdet ihr euch über eine PC-Version freuen oder reicht es euch, wenn der Titel lediglich für die Playstation erscheinen wird?

Quelle