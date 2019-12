Red Dead Redemption: Take Two verhindert Fan PC-Port

Einige Red Dead Redemption Fans hatten sich die Mühe gemacht einen PC-Port zum ersten Titel zu erstellen. Dafür gab es nun jedoch rechtliche Schritte von Take Two.

Wie groß ist doch die Freude gewesen, als sich die Gerüchte bewahrheiteten und Take Two einige Monate nach Release von Red Dead Redemption 2 bekannt gab, dass eine Version auch für den PC folgen werde. Dies ist mittlerweile auch schon geschehen, sodass sich auch eine Fangemeinde auf dem PC entwickeln konnte. Allerdings hatte es hier anfangs noch einige Schwierigkeiten gegeben.

Was den Spielern jetzt noch fehlt ist weiterhin eine PC-Version des ersten Titels. Auch hier hatte es immer mal wieder Gerüchte gegeben, dass sich die Entwickler darum bemühen würden. Doch bislang ist nichts dergleichen auch umgesetzt worden.

Es war also nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sich die Fans selbst dem Projekt widmeten und an einen PC-Port des Spiels arbeiteten. Das gefiel Take Two aber ganz und gar nicht. Aus diesem Grund gab es nun eine Klage, die die Hobby-Entwickler traf.

In dieser Klage heißt es, dass der Kläger das Ziel verfolgt hat „nicht autorisierte Software zu vertreiben, die die Inhalte eines Take Two Videospiels dramatisch verändert“. Als Folge wurde das Projekt kurzerhand eingestampft.

Was haltet ihr von den Schritten auf Seiten von Take Two?

