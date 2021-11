Elex II hat ein Releasedatum! Zudem haben Piranha Bytes einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem sie die Inhalte der Collector’s Edition präsentieren.

Ja, ihr habt richtig gelesen: Sollte es bislang völlig an euch vorbeigegangen sein, dann wisst ihr spätestens jetzt, dass Elex II sich in der Entwicklung befindet und sogar schon bald seinen Release feiern darf! Das Action RPG wurde bereits im Sommer diesen Jahres von Piranha Bytes und THQ Nordic vorgestellt.

In der Fortsetzung bekommen wir es diesmal mit einer anderen Bedrohung zutun, welche jegliches Leben auf dem Planeten in Gefahr bringt. Wir in der Rolle von Jax wissen, dass wir diese neue Bedrohung nur besiegen können, wenn es uns gelingt, dass die unterschiedlichen Fraktionen ein Bündnis eingehen und vereint kämpfen. Aber das könnte schwer werden….

Mittlerweile haben die Entwickler auch schon das Releasedatum bekannt gegeben, nach dem das Spiel am 1. März 2022 auf PC, Playstation 4 und 5 sowie Xbox Series S, X und Xbox One erscheinen wird. Wer sich dabei als besonders großer Fan des Franchises bekennt, kann zudem in eine Collector’s Edition investieren und eine Vorbestellung des Nachfolgers umsetzen.

Die Collector’s Edition beinhaltet neben dem Spiel selbst das offizielle Artbook, den Soundtrack, ein Steelbook, eine fast 23cm große Figur sowie einen Schlüsselanhänger in Form eines Amulets und das Konzeptalbum von Björn Pankratz. Dafür müsst ihr jedoch 150 Euro bereithalten.

Sollte euch diese Edition jedoch zu viel sein, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit lediglich in das Spiel selbst zu investieren. Solltet ihr aber vielleicht erst einmal einen kleinen Auffrischer zum Titel selbst benötigen, dann findet ihr unten den Ankündigungstrailer.

Was haltet ihr von Elex?

