Nintendo: Keine Sorgen wegen neuer Konsolengeneration

Während die Playstation 5 und die neue Xbox fast schon in einem Wettbewerbfieber sind, bleibt Nintendo ganz gelassen. Hier macht man sich keine Sorgen.

Das Jahr 2020 steht einmal mehr im Zeichen der Konsolen. Nicht nur die Playstation 5 wird Ende des Jahres erwartet, sondern auch aus dem Hause Microsoft dürfen wir uns über die nächste Konsolengeneration freuen. Nintendo hingegen nimmt sich aus dem Rennen raus und scheint das alles ziemlich gelassen zu nehmen.

In einem japanischen Q&A spricht der Präsident Shuntaro Furukawa über die Konkurrenz und führt an, dass man nicht daran glaube, dass die aktuellen Business Trends einen Einfluss auf das eigene Geschäft ausüben werden. Trotzdem ist er sich sicher, dass es dadurch zu Veränderungen in der Industrie kommen werde.

Zugegeben, so gut vergleichen kann man die Switch auch nicht mit den anderen Plattformen. Schließlich hat man es hier nicht nur größtenteils mit komplett unterschiedlichen Franchises zutun, die darauf zur Verfügung stehen, sondern auch die jeweiligen Vorzüge beider Systeme können sich gegenseitig ergänzen. Eine Ko-Existenz klingt daher ziemlich logisch und wird auch so von Furukawa betont.

Dennoch muss erwähnt werden, dass die Nintendo Switch einen deutlichen Siegeszug erfährt, der zumindest in einem Aspekt die Xbox One in den Schatten stellt. Hinzu kommen aber auch stetig neue Triple-A-Titel, die für die Switch optimiert werden.

Da braucht man sich wirklich keine Sorgen zu machen, oder?

