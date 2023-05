Playstation Plus: Das sind die Spiele im Mai!

Der Mai steuert in großen Schritten auf uns zu! Und das bedeutet für alle Playstation Plus Inhaber, dass es neue Spiele innerhalb des Abonnements gibt.

Auch wenn es sich stellenweise noch gar nicht so anfühlt, so steuern wir dennoch in großen Schritten auf den Mai und damit auch schon langsam aber sicher auf den Sommer zu. Alle Inhaber eines Playstation Plus Abonnements können sich darüber freuen, denn das bedeutet automatisch, dass es auch neue Spiele gibt, die nur darauf warten, von uns gespielt zu werden.

Ab dem 2. Mai dürfen wir uns auf insgesamt drei neue Spiele freuen. Dabei wird der Monat ziemlich sportlastig – ein kleiner Hinweis vielleicht darauf, dass mit den (hoffentlich) kommenden warmen Tagen auch das tolle Wetter in der realen Welt für ein paar sportliche Aktivitäten genutzt werden könnte.

Zu diesen Spielen zählt der Automotor-Sport Titel GRID Legends, welcher nicht nur rasante Erlebnisse auf der Straße, sondern auch eine spannende narrative Erzählung mit Drama pur verspricht. Das Spiel ist für die Playstation 4 und 5 verfügbar.

Falls Autorennen und Autosport jedoch für euch nicht das Richtige ist, dann findet ihr vielleicht mit Descenders eine andere gute Lösung. Hier springen wir nämlich auf unsere Drahtesel auf und erleben einen extremen Downhill-Spaß. Hier kommen jedoch nur Besitzer einer Playstation 4 auf ihre Kosten, da der Titel nicht für die aktuelle Generation angeboten wird.

Und sollte Sport nun wirklich keinen Nerv bei euch treffen, dann gibt es immer noch eine Ladung Action durch Chivalry 2. Sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 geht es in eine mittelalterliche Schlacht mit anderen Rittern. Wählt zwischen vier Klassen und 12 Unterklassen und dann geht es los in den Kampf!

Welcher Titel interessiert euch am meisten?

