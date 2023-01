Mit dem Project Leonardo sorgt Playstation ein Stück weit mehr dafür, dass das Spielen von Videospielen wirklich jedem zugänglich gemacht wird.

Uns begegnet das Thema schon oft genug in der Gesellschaft, während wir uns den Weg zur Arbeit begeben oder sogar die Treppen zu unserer Wohnung hochgehen: Barrierefreiheit. Auch in der Videospielindustrie hat die Thematik immer wieder frischen Wind erhalten. Jetzt ist es Playstation, welche mit ihrem neusten Project Leonardo einen weiteren Schritt in Richtung Barrierefreiheit gehen.

Hinter diesem Projekt befindet sich nämlich ein Controller-Kit, welches von dem Team während der aktuellen CES präsentiert worden ist. Dieses Kit beinhaltet alle Bauteile, die benötigt werden, um jedem Spieler ein anpassbares und barrierefreies Spielen zu ermöglichen.

Entwickelt wurde das Kit gemeinsam mit Experten aus dem Bereich, um sicherzustellen, dass die Eigenschaften und das Design der Hardware den Anforderungen genügen, um auch über mehrere Stunden hinweg ein schönes Spielerlebnis zu gewährleisten.

Zu den anpassbaren Komponenten zählen unter anderem Tasten in unterschiedlichen Größen und Formen sowie Analog-Stickkappen. Auch der Abstand zwischen Gamepad und Analogstick kann angepasst werden, damit wirklich jeder Spieler auf seine individuellen Bedürfnisse kommt.

Sobald der Controller in der Handhabung erfolgreich angepasst wurde, gibt es im nächsten Schritt die Möglichkeit die Tastenbelegung im System zu verändern und bis zu drei unterschiedliche Tastenprofile anzulegen.

Project Leonardo hat bislang sehr positives Feedback aus der Community erhalten – sowohl von Spielern mit als auch ohne Behinderungen. Und auch wir finden diese Idee mehr als genial und hoffen, dass das Kit uns als Spieler – ganz gleich wie wir auch gebaut sind – näher zusammen bringt.

