Ein neues Jahr, ein neuer Monat und ein neues Line-Up für alle Playstation Plus Abonnenten. Was hat das Team diesmal für uns parat? Wir verraten es euch!

Ein weiteres Jahr ist vergangen, ein neues gestartet und damit sind wir im Januar 2023 angekommen. Doch anstelle melancholisch zu werden oder gar Trübsal zu blasen, wird es vielmehr an der Zeit, einen Blick auf das Playstation Plus Line-Up in diesem Monat zu werfen.

Denn auch im Jahr 2023 versorgt uns Sony jeden Monat mit den neusten Spielen für alle, die Besitzer des besagten Abonnements sind. Falls ihr noch nicht die Gelegenheit gehabt hattet euch mit den Highlights aus Dezember auseinanderzusetzen, dann ist es an dieser Stelle auch schon zu spät dafür, denn das Line-Up ist seit dem 3. Januar nicht mehr erhältlich.

Schauen wir als stattdessen noch vorne und werfen wir einen Blick auf die Spiele, die uns nun in diesem Monat erwarten. Wie immer sind wir uns ziemlich sicher, dass euch für euch der ein oder andere interessante Titel dabei sein wird.

Es geht auch direkt ziemlich gut los, denn mit im Line-Up ist Star Wars Jedi: Fallen Order. Den Titel gibt es sowohl für Playstation 4 als auch Playstation 5. Zu Release hatte das Spiel einen ziemlich guten Eindruck hinterlassen, also falls ihr bislang noch nicht in den Genuss gekommen sein solltet, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür!

Braucht ihr jedoch mehr Geballer als Action, dann wäre vielleicht Fallout 76 das Richtige, denn ein weiterer Triple-A-Titel hat es auf die Liste des Line-Ups geschafft. Noch heute versorgt Bethesda seine Spieler mit weiteren Updates, ein Einstieg ist also immer noch möglich! Fallout 76 gibt es nur für die Playstation 4.

Seid ihr jedoch eher an etwas ruhigerem interessiert und sehnt ihr euch nach den alten Tagen? Dann ist der Platformer Axiom Verge 2 sicherlich das richtige für euch. Das Sequel bringt nicht nur neue Charaktere mit sich, sondern verbindet auch zwei unterschiedliche Welten miteinander. Spielbar ist der Titel auf PS4 und PS5.

Über welches Spiel freut ihr euch am meisten?

