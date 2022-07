gamescom 2022: Diese Aussteller haben zugesagt!

Die Vorbereitungen für die gamescom 2022 laufen auf Hochtouren. Nun gibt es eine erste Liste mit Ausstellern, die zugesagt haben – und auch einige Absagen.

Im nächsten Monat ist es wieder soweit! Nach zwei Jahren Corona kann die gamescom aufgrund der aktuell gültigen Lockerungen wieder vor Ort in Köln stattfinden. Doch auch ein virtuelles Angebot wird aufgefahren, um Fans der Messe ein Entertainment von zu Hause aus zu ermöglichen.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und der Ticketverkauf hat ebenfalls gestartet. So haben die Veranstalter kürzlich mitgeteilt, dass bislang 60.000 Tickets verkauft werden konnten. Viel wichtiger sind jedoch die Aussteller, die in diesem Jahr vertreten sind. In Summe sollen es 500 sein, doch bislang wurde nur ein kleiner Ausschnitt dieser Liste veröffentlicht.

Bandai Namco ist der diesjährige Partner, wesegen er natürlich auch vor Ort sein wird. 2K, Koch Media, THQ Nordic, Ubisoft, Warner Bros. Games, Xbox und SteelSeries sind als weitere namhafte Unternehmen ebenfalls vertreten. Die volle Liste der Bestätigungen findet ihr jedoch unten:

2K

505 Games

Aerosoft

AWS

AMD

Assemble Entertainment

Astragon Entertainment

Bandai Namco

Benq

Daedelic Entertainment

ESL Gaming

Giants Software

Handygames

Hoyoverse

Humble Games

HyperX

Kalypso Media Group

Koch Media

Level Infinite (Tencent)

Medion

Neowitz

Netease Games

Pico Interactive PTE.

Raw Fury

Razer

Samsung

Sega Europe

SteelSeries

Taleworlds Entertainment

Team 17

THQ Nordic

Thunderful

Tiktok

Ubisoft

Warner Bros. Games

Western Digital

Xbox

Xsolla

Bisher gab es jedoch auch schon Absagen von großen Firmen, wie Electronic Arts, Playstation und Nintendo.

Seid ihr in diesem Jahr auf der gamescom?

Quelle