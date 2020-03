Einer der bekanntesten Leaker des Call of Duty-Franchises hat wieder zugeschlagen und sagt uns drei neue Spiele der Serie voraus – teilweise noch für 2020!

In einem neuen Leak verrät wohl einer der bekannteste Leaker des Call of Duty-Franchises, woran Activision aktuell arbeitet. TheGamingRevolution äußerte sich auf Twitter und sagt uns drei neue Spiele des Shooter-Franchises voraus, hat aber noch weitere spannende Informationen. Doch von vorn. Neben dem noch in diesem Jahr erscheinenden, regulären Ableger, der übrigens auf den Codenamen „Project: Zeus“ hören soll, befinden sich wohl noch zwei weitere Titel in Entwicklung. Das soll einerseits ein Remaster zu Modern Warfare 2 werden, welches wohl für das Jahr 2020 angedacht ist und andererseits ein weiterer Free2Play-Titel, der aber erst im nächsten Jahr erscheinen soll.

Some Activision games in the works: Tony Hawk Proskater Remastered, Call of Duty 2020 (code-named PROJECT: ZEUS), MW2 Remastered, a F2P COD game from SHGames (2021 ETA), a PvP Crash game, Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex Remastered — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) March 12, 2020

Allerdings war das noch nicht alles, denn Activision möchte wohl nach der Trennung von Bungie einen Destiny-Konkurrenten auf den Markt bringen. Mehr, als dass es ein Loot-Shooter im selben Stil werden soll, ist aber noch nicht bekannt. Außerdem gibt es wohl noch zwei weitere Remaster-Titel, die zu Tony Hawk’s Pro Skater und Crash Bandicoot: Der Zorn des Cortex gehören sollen. Und als wäre das noch nicht genug, möchte Publisher Activision wohl auch Crash Bandicoot in die Gefilde des PvP führen, mit einem entsprechenden Spiel. Weitere Details sind aber auch hier noch nicht bekannt. Wie seriös diese Informationen letzten Endes sind, lässt sich nicht abschließend beurteilen. Fakt ist aber, dass TheGamingRevolution in der Vergangenheit oftmals mit seinen Voraussagen richtig lag. Nicht zuletzt konnte er bereits einige Tage vor der Veröffentlichung Features von Call of Duty – Warzone benennen und als erster echte Spielszenen zeigen. Spannend dürften diese Informationen aber allemal sein.