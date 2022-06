Call of Duty: Modern Warfare II – Gameplay Reveal

Endlich ist es soweit! Infinity Ward hat den ersten Gameplay Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare II veröffentlicht. Habt ihr euch das Video schon angesehen?

Call of Duty: Modern Warfare II lautet der Name des diesjährigen Spiels aus dem riesigen Franchise von Activision und Co. Anstelle jedoch eine komplett neue Geschichte mit einer komplett neuen Umgebung zu erzählen, dürfen wir uns über eine Remastered Version freuen, welche altbekannte Gesichter zurückbringt.

Das bedeutet jedoch nicht, dass man sich lediglich darum gekümmert hat die Texturen und die Lichtverhältnisse zu verbessern. So haben sich Infinity Ward beispielsweise an einer neuen Engine gewagt, welche auch mit den anderen Studios geteilt werden sollen, die sich im COD Franchise bewegen.

Zudem wurde ein wenig an der AI gearbeitet, sodass unterstützende NPCs besser agieren, wenn es darum geht, die Spieler zu schützen und sich selbst aber auch in Deckung zu begeben. Inwieweit diese AI schlussendlich auch innerhalb des Multiplayers zum Tragen kommt, ist bislang noch nicht bekannt.

Wir dürfen uns aber somit sowohl auf Story Missionen mit Soap, Ghost und Co. freuen, aber gleichzeitig auch im Multiplayer gegen andere Spieler antreten. So, wie man es eigentlich von dem Franchise gewohnt gewesen ist. Auch altbekannte Waffen kehren wieder in unser Repertoire zurück.

Call of Duty: Modern Warfare II soll am 28. Oktober diesen Jahres auf den Markt kommen. Veröffentlicht wird der Titel sowohl für die aktuelle Konsolengeneration als auch auf Playstation 4 und Xbox One sowie PC. Wer zudem jetzt eine Vorbestellung tätigt, darf sich über einen verfrühten Zugang zur Beta freuen.

Falls ihr den ersten Trailer noch nicht gesehen haben solltet, haben wir diesen für euch noch einmal unten eingebunden. Wir wünschen also viel Spaß beim Schauen!

Wie ist euer erster Eindruck vom Spiel? Freut ihr euch schon?