Der Release von Call of Duty: Black Ops Cold War steht demnächst bevor und in Modern Warfare geht es nochmal in die letzte Runde mit Season 6.

Das Update 1.27 zur Season 6 in Call of Duty: Modern Warfare ist nun seit 8 Uhr am 29. September 2020 deutscher Zeit auf allen Plattformen verfügbar. Playstation 4 Spieler hatten allerdings den Vorteil das Update bereits zum Wochenende schon vorladen können zu haben. Ob dies zukünftig auf allen Plattformen eingeführt wird, steht derzeit aber noch offen.

Wie groß ist das Update?:

– PC: inkl. Modern Warfare 57,8 GB, nur Warzone 25,5 GB

– Playstation 4: 19,3 GB

– Xbox One: 22,66 GB

Die jeweiligen Zusatzpacks für die Konsolen sind dann noch extra mit folgenden Größen:

– PlayStation 4 Compatibility Pack: 7,8 GB

7,8 GB – PlayStation 4 Survival Pack: 5,8 GB

5,8 GB – Xbox One Compatibility Pack: 8 GB

8 GB – Xbox One Survival Pack: 5,9 GB

Sobald ihr das Update geladen habt, geht es auch schon direkt los. Aus Erfahrung empfiehlt es sich es unter Tags zu laden, da die Server oftmals gegen Abend überlastet sind. Wie üblich zu jeder neuen Season gibt es einen frischen Battlepass, neue Operator, neu Waffen und Kartenanpassungen. Dabei wird wohl das U-Bahnnetz, das Einzug in Warzone erhält, das spannendste an dem Update werden. Alle Details dazu in unserem zugehörigen Artikel.

Call of Duty: Black Ops Cold War soll voraussichtlich am 13. November 2020 erscheinen. Seid ihr in der Season 6 von Modern Warfare bzw. Warzone noch mit dabei?