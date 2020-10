Alle Fans von motorisierten Geschossen sollten jetzt ganz aufmerksam sein: Cyberpunk 2077 hat da so einiges für euch in Night City zu bieten!

Der Release von Cyberpunk 2077 rückt in immer greifbarer Nähe. Und CD Projekt Red jagt gerade ein Video nach dem anderen heraus. Falls ihr also seit den letzten paar Wochen nicht mehr auf dem neusten Stand seid, gibt es auf jeden Fall noch hier genug Videomaterial nachzuholen.

Wenn ihr euch allerdings vielmehr dafür interessieren solltet, was Night City in Sachen Fahrzeugen zu bieten hat, dann seid ihr hier erst einmal an der richtigen Stelle! In gleich mehreren Videos geben euch die Entwickler die Möglichkeit etwas mehr darüber zu erfahren.

Man fühlt sich dabei fast schon wie in einem futuristischen Grand Theft Auto, wenn man sich die Trailer anguckt. Es gibt nämlich keine klassischen Autos zu fahren. Von verrückten Minis bis hin zu wahnsinnig riesigen Trucks.

Wer es etwas sportlicher mag, wird natürlich auch seinen Spaß mit Rennwagen haben. Und er ganz luxuriös auf den Straßen unterwegs sein möchte, der kann die exklusiven Autoserien einmal abchecken.

Sprich, für jeden ist definitiv etwas dabei. Und das Besondere: Die Entwickler haben sich die Mühe gegeben sehr detailgenau bei dem Design zu arbeiten. Das bedeutet für uns, dass die Fahrzeuge nicht nur von außen, sondern auch von innen ziemlich schick sind.

Neben einem übergreifenden Trailer gibt es auch noch weitere Behind the Scene Videos dazu. Lehnt euch also zurück, denn wir haben alle Videos hier unten im Artikel für euch eingebunden. Viel Spaß beim Schauen!

Welche Automarke hat es euch am meisten angetan?