Das geht an alle kreativen Köpfe unter euch! CD Projekt Red hat einen Musikwettbewerb für Cyberpunk 2077 gestartet. Läuft euer Song auch bald in Night City?

Mit der Erweiterung Phantom Liberity geht die Geschichte in Cyberpunk 2077 weiter. Doch damit auch die Community ihren Teil dazu beitragen kann, haben CD Projekt Red einen kleinen Wettbewerb gestartet, der für Musiker gemacht ist.

Im Rahmen von Phantom Liberty wird ein neuer Radiosender aufgemacht, auf dem künftig Musik zu hören sein soll, die von niemand anderem außer der Community selbst kreiert wurde. Solltet ihr gerade also ein paar Tracks zu Hause herumliegen haben oder euch vielleicht einmal an etwas Neuem versuchen wollen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür!

Die Bedingungen sind relativ einfach. Das Studio hat ein neues Video veröffentlicht, welches zur Inspiration für ein Lied dienen soll. Danach gilt es eigentlich nur sich an die vorgeschriebenen Regeln zu halten, um schlussendlich eines der großen Preise abstauben zu können.

Zu diesen Regeln zählt selbstverständlich, dass man sich kein Sample von einem bestehenden Künstler wegschnappen darf. Welcher Stil und welches Genre, ob Instrumental oder mit Gesang, bleibt allerdings völlig euch überlassen.

Die 12 bis 15 besten Einsendungen werden schließlich vom neuen Radiosender abgespielt. Dann winken allerdings auch noch Preise, wie 3.000 US Dollar Preisgeld und eine Cyberpunk 2077 Goodie Bags. Einen Versuch sollte man also in jedem Fall wagen. Weitere Informationen dazu findet ihr hier.

Wer von euch wird an dem Gewinnspiel teilnehmen?