Scheinbar haben einige Spieler auf den Release von Dying Light 2 gewartet: Der Titel befindet sich aktuell in den Top 10 der meistgespielten Spiele.

Dying Light 2 ist nun seit wenigen Tagen offiziell auf dem Markt verfügbar und erfreut sich bereits großer Beliebtheit. Auch wenn es noch die einen oder anderen kleinen Probleme gibt, sind die Entwickler hinterher, diese in den kommenden Tagen und Wochen so schnell wie möglich zu fixen.

Daneben bietet das Spiel eine Vielzahl an Möglichkeiten, Herausforderungen und Missionen an, weswegen dies für einige durchaus zu einem Mammut-Projekt werden könnte. Es hindert die Spieler auf jeden Fall nicht daran, sich an dem Titel festzuklammern. Das macht sich nun auch in den Statistiken deutlich.

Auf der offiziellen Steam Charts Seite befindet sich Dying Light 2 aktuell auf Platz 6 der meistgespielten Spiele. Der All-Time Peak liegt bei rund 275.000, der 24 Stunden Peak bei fast 150.000 Spielern. Damit liegt der Titel direkt hinter PUBG und Apex Legends und ist beiden Spielen sogar auch schon ziemlich auf den Fersen.

Man darf gespannt sein, ob die Zahlen in den nächsten Tagen noch einmal wachsen werden und sich damit ggf. auch schon Schlüsse auf den Spaß und die Qualität des Spiels unter den Gamern ziehen lassen können. Auch wir setzen uns aktuell mit dem Titel auseinander, also macht euch gefasst auf unsere Review!

Spielt ihr aktuell Dying Light 2?

