Dying Light 2: Neues von der gamescom 2021!

Die digitale gamescom für 2021 ist mittlerweile angelaufen und zahlreiche neue Trailer wurden veröffentlicht. Mit dabei ist auch Dying Light 2, wozu es sogar mehr als nur ein Video zu bestaunen gibt.

Auch wenn die gamescom im Jahr 2021 ebenfalls rein digital stattfindet, sind die Veranstalter darum bemüht, das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. Das geschieht allen voran auch durch Events und Livestreams, in dem die unterschiedlichen Publisher und Entwickler von Neuheiten aus ihrem Repertoire berichten. Auch Techland ist mit dabei, um uns neue Videos zu Dying Light 2 zu zeigen!

Über insgesamt zwei neue Videos dürfen wir uns dabei freuen. Das erste Video erschien im Rahmen des großen Xbox gamescom Events und zeigt einige Gameplay-Szenen, in denen wir nicht nur etwas mehr über die Story in Erfahrung bringen können, sondern auch über die Möglichkeiten, die uns geboten werden.

Villedor ist der Name der Stadt, in der wir uns befinden und der wir ums Überleben kämpfen. Doch das ist alles andere als einfach, denn ein wahrer Krieg scheint ausgebrochen zu sein, welcher dafür sorgt, dass jeder einen Feind in einen anderen Menschen sieht.

Einige Menschen werden sicherlich schon aufgegeben haben, aber wir sind da ganz anders gepolt. Uns liegt das Schicksal der Stadt am Herzen. Und wir werden alles tun, um es noch zum Guten wenden zu können. Seht euch das unbedingt auch in den Trailer an!

Im zweiten Trailer gibt es etwas auf die Augen, denn dann zeigt uns Techland, wie das Spiel mithilfe von RTX in 4K aussehen kann. Im Hintergrund gibt eine weibliche Stimme einige Erklärungen ab, während Snippets aus dem Titel gezeigt werden. Und mal ganz ehrlich: Hässlich aussehen tut das auf keinen Fall!

Sollten euch diese Videos jedoch nicht ausreichen, denn haben wir hier noch ein ganzes Repertoire an Artikeln zum Spiel, die euch sicherlich darin unterstützen können, die Zeit bis zum Release am 7. Dezember durchstehen zu können!